В Красноярске жену директора фирмы задержали по делу о торговле детьми

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Следователи установили причастность к торговле детьми жены директора красноярской фирмы, также подозреваемого в данном преступлении, сообщает в пятницу пресс-служба СКР.

Следствие будет просить суд об аресте 34-летней супруги директора ООО "Дидилия", говорится в сообщении.

Как сообщалось, в конце прошлого года следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних) и объявили в розыск фигурантов - трех гражданок Казахстана, подозреваемых в передаче своих новорожденных детей за деньги семьям из Китая.

В начале февраля нынешнего года силовикам удалось задержать четверых подозреваемых в организации торговли детьми под видом суррогатного материнства - директора фирмы-организатора, двоих соучастников и одну женщину из Казахстана.

Во время расследования следователи нашли и передали в дом малютки 19 младенцев, рожденных женщинами за вознаграждение. Однако до сих пор ни один из биологических родителей на связь со следователями не вышел, отмечают в СКР.

Следствие продолжает устанавливать других соучастников преступления.