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В Красноярском крае три суррогатных матери оставили детей и уехали

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело об организации торговли несовершеннолетними возбуждено в Красноярском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, три гражданки Казахстана по договору о суррогатном материнстве родили в Красноярске троих детей, и, оставив их, уехали домой. Детей, рожденных за денежное вознаграждение, планировалось передать гражданам КНР.

Возбуждено уголовное дело по статье "торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних".

Ход расследования взяла на контроль Красноярская краевая прокуратура.

Казахстан Красноярский край

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