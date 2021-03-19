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ФАС запретила ереванскому "Арарату" продавать похожий на шотландский виски

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от Ереванского коньячно-винно-водочного комбината "Арарат" (Армения) прекратить использование шотландских элементов в оформлении виски Mac Ingal или его реализацию.

Согласно документу, размещенному в базе данных ФАС, комбинат "Арарат" производит и реализует в РФ виски Mac Ingal, оформление которого содержит элементы, создающие впечатление, что местом происхождения напитка является Шотландия. Это, в частности, традиционная шотландская клетка в качестве базового фона передней и оборотной этикеток, изображение мужчины в национальном шотландском костюме с волынкой в руках, словесное обозначение "scottish tradition".

ФАС отмечает, что шотландский виски – это виски, произведенный на территории Шотландии. Он относится к категории "географических наименований" и защищен законами Великобритании и ЕС.

По мнению антимонопольного ведомства, своими действиями комбинат "Арарат" существенно повышает привлекательность своего виски в глазах потребителей и расширяет круг его потребителей, "приобретая необоснованное конкурентное преимущество при осуществлении предпринимательской деятельности".

ФАС усматривает в этом признаки нарушения антимонопольного законодательства в форме недобросовестной конкуренции. Ведомство предупредило ОАО "Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат Арарат" о необходимости прекратить реализацию виски "Mac Ingal" в актуальном оформлении или изменить оформление, исключив из него элементы, создающие впечатление о том, что местом происхождения виски является Шотландия.

Предупреждение необходимо исполнить в течение месяца с момента его получения. О выполнении предупреждения требуется сообщить в ФАС в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.

ФАС Арарат Армения

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