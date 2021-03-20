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Сергей Лавров посетит Китай 22-23 марта

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22-23 марта совершит рабочий визит в Китайскую Народную Республику.

Как сообщает российский МИД, 23 марта в городе Гуйлинь состоятся его переговоры с китайским коллегой Ван И.

Отмечается, что, в частности, в ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обсудят состояние и перспективы российско-китайского стратегического взаимодействия, рассмотрят ряд аспектов координации действий двух стран в условиях пандемии.

Как добавили на Смоленской площади, министры обменяются мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в международных делах и наиболее актуальным региональным проблемам, включая взаимодействие России и Китая в рамках ООН, ШОС, БРИКС, РИК и других многосторонних форматов.

По итогам встречи планируется принятие совместного заявления по вопросам глобального управления в современных условиях и подписание плана российско-китайских межмидовских консультаций на 2021 год.

Китай Сергей Лавров

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