Большинство родителей в РФ пытаются контролировать детей в интернете

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Большинство россиян (81%), имеющих детей в возрасте до 12 лет, предусматривают меры того, чтобы их ребенок при пользовании интернетом дома был в безопасности от вредной и недостоверной информации, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

При ответах на вопрос социологов о конкретных мерах, позволяющих оградить ребенка от вредного влияния сети, допускающий любое количество вариантов ответа, наиболее часто упоминалась программа "Родительский контроль" (41% респондентов), 31% граждан, имеющих детей данного возраста, сообщили, что предпочитают сидеть рядом с ребенком всегда, когда он заходит в интернет.

Согласно опросу, 16% респондентов данной категории, в первую очередь, полагаются на настройки антивирусных программ. 8% родителей с детьми младше 12 лет, пользующихся сетью, считают необходимым ограничивать ребенку доступ в интернет. В преимуществе профилактических бесед с детьми о том, как следует себя вести в сети, по сравнению с другими мерами безопасности уверены 2% опрошенных данной категории.

По данным ВЦИОМ, 15% родителей, в чьих семьях есть дети младше 12 лет, пользующиеся интернетом, признались, что никаких мер не предпринимают. 4% родителей с детьми данного возраста были поставлены в тупик вопросом социологов о том, что делается в семье для обеспечения безопасности ребенка в сети.

Согласно результатам исследования, более трети россиян (35%) имеют детей младше 12 лет, пользующихся интернетом дома.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 7 марта 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.