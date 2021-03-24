ФАС проведет проверку роста цен на устройства "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Приморском краю проведет проверку по ситуации с ростом цен устройства вызова экстренных служб системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на ввозимые в РФ подержанные автомобили японского производства.

Соответствующее заявление о возможном картельном сговоре на рынке, поступившее в УФАС, имеется в распоряжении "Интерфакса".

В УФАС "Интерфаксу" подтвердили факт поступления заявления.

"Заявление поступило, передано для работы специалистам. По факту будет проведена проверка в установленные сроки", - пояснили в ведомстве.

В РФ аппаратуру вызова экстренных оперативных служб (АВЭОС) производят четыре завода - "Форт-Телеком" (Пермь), НПП "Итэлма", "Евро-сигнал Технолоджи" (оба - Москва) и ООО "Сантэл Навигация" (Московская область). Все они производят различные виды устройств: "Форт", "Гранит", EMG-1 и безымянное с цифровым кодом. В заявлении говорится, что продукция отгружается исключительно в адрес компаний, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве.

В ноябре 2018 года был утверждён временный порядок обращения с АВЭОС для автомобилей, импортируемых гражданами из Японии для собственных нужд.

"Спрос на устройства упал, после чего отпускная цена для продавцов колебалась в пределах 13-14 тыс. рублей. Однако в начале этого года цены вновь выросли, после того как заводы перестали отгружать устройства в адрес тех компаний, кто был готов продавать дешевле", - пояснил "Интерфаксу" один из участников рынка.

В настоящее время в Приморском крае стоимость устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" без установки может доходить до 23,5 тыс. рублей.

"Несмотря на то, что пока ажиотажного спроса (на устройства - ИФ) нет, цены на данные устройства не вернулись к уровню цены 13-14 тыс. рублей, какими они были еще два года назад. Более того, стоимость этих устройств постепенно повышается в 2021 году. Поскольку жители Приморского края продолжают ввозить (из Японии - ИФ) автомашины для собственных нужд, дефицит устройств вновь нарастает. Высокая стоимость затрат на оформление машины из-за повышения стоимости кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС" создает социальное напряжение среди населения Приморья", так как приводит к необоснованным тратам для граждан", - говорится в заявлении в УФАС.

В ноябре 2018 года на встрече с властями Приморья премьер Дмитрий Медведев поддержал идею временно разрешить ввоз на Дальний Восток праворульных иномарок без установки "ЭРА-ГЛОНАСС". Позже он утвердил временный порядок ввоза подержанных праворульных автомобилей для жителей Дальнего Востока, согласно которому в течение года они могут ввозить по одной машине без данной системы. Далее этот порядок дважды продлевался.