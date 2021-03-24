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Золотов издал приказ о введении в Росгвардии замполитов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Директор Росгвардии Виктор Золотов на итоговой коллегии сообщил, что своим приказом создал в службе Главное военно-политическое управление, которое займётся морально-политическим состоянием военнослужащих и сотрудников.

Как рассказал журналистам представитель ведомства Валерий Грибакин, план мероприятий по созданию военно-политических органов и организации военно-политической работы в Росгвардии был утвержден в мае 2020 года.

С февраля 2021 года по 2022 год будет сформировано Главное военно-политическое управление Росгвардии. Грибакин подчеркнул, что это не предусматривает увеличения численности сотрудников. Также будет разработаны научно-теоретические и правовые основы его работы, создана структура и построена система подготовки специалистов по указанному направлению в образовательных учреждениях Минобороны России и Росгвардии.

До конца 2021 года в войсках будут введены должности заместителей командиров (начальников) воинских частей (организаций), подразделений по военно-политической (политической) работе. Грибакин подчеркнул, что правильно их будет называть не "политруками", а "замполитами".

Политическая работа в войсках национальной гвардии будет представлять собой комплекс мероприятий агитационно-пропагандистской работы, психологических, культурно-досуговых и других мероприятий, направленных на обеспечение высокого уровня морально-политического и психологического состояния (МППС) военнослужащих и сотрудников, необходимого для успешного выполнения поставленных задач на укрепление и поддержание воинской и служебной дисциплины и правопорядка в войсках национальной гвардии.

В Вооруженных силах России Главное военно-политическое управление было создано указом президента в 2015 году.

Росгвардия Виктор Золотов Валерий Грибакин Минобороны

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