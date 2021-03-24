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Правительство РФ снизило цену газа для религиозных организаций на 20%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Религиозные организации отнесены к категории потребителей газа "население" - это позволит таким потребителям платить за газ на 20% меньше.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 марта подписал постановление о внесении изменений в "Основные положения формирования и государственного регулирования цен на газ". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь к категории "население" помимо собственников и нанимателей жилья, коммунальных и управляющих компаний, а также садоводческих товариществ причисляются "религиозные организации, приобретающие газ для его использования в котельных всех типов и (или) оборудовании, для производства электро- и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд на объектах, специально предназначенных для богослужения, молитвенных и религиозных собраний, а также для всего монастырского или храмового комплекса, в том числе трапезных, помещений, используемых религиозными организациями для обучения религии, монашеской жизнедеятельности, временного проживания паломников, помещений, не имеющих религиозного назначения и предназначенных для обслуживания имущества религиозного назначения".

Итоговый документ содержит детальный перечень объектов религиозных организаций, подпадающих под новую ценовую категорию. В проекте постановления список был намного меньше: "объекты, специально предназначенные для богослужения, молитвенных и религиозных собраний".

Документ подготовлен Минэнерго в связи с поручением правительства РФ от 12.02.2020 № ЮБ-П9-837 на основании обращения патриарха Кирилла от 05.11.2019 № 01/6250.

Регулируемая оптовая цена на газ для промышленности, к примеру, в Московской области составляет 4903 рубля за тысячу кубометров, а для населения - 3921 рубль, то есть на 20% ниже.

Михаил Мишустин Патриарх Кирилл РПЦ

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