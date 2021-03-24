Три человека погибли в результате ДТП со "скорой" в Самаре

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку по факту автоаварии с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля, в результате которой три человека погибли, двое госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД по Самарской области.

Автоавария произошла около 22:20 (21:20 мск) в центре Самары на улице Фрунзе. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля врезался в автомобиль скорой помощи, а затем в ограждение. В результате ДТП скончались водитель и два пассажира легковушки, еще два пассажира госпитализированы.

По данным полиции, машина была взята в каршеринге.