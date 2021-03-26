«Россети ФСК ЕЭС» инвестирует более 3 млрд рублей в создание подстанции в Находке

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Россети ФСК ЕЭС" (ПАО "ФСК ЕЭС") приступили к строительству подстанции 220 кВ "Находка" в Приморском крае стоимостью более 3 млрд рублей, сообщается на официальном сайте компании.

Линии электропередачи 220 кВ протяженностью 49 км свяжут новый центр питания с действующими энергообъектами, постановка оборудования под напряжение планируется в 2021 году. Новая подстанция мощностью 126 МВА станет для города вторым центром питания класса напряжения 220 кВ.

"Проект позволит повысить надежность электроснабжения потребителей и создать резерв мощности для развития Находки, где находится одна из крупнейших на Дальнем Востоке портовых зон", - поясняется в сообщении.

В результате будут созданы условия для передачи 45 МВт дополнительной мощности из Единой национальной электрической сети в район бухты Находки для развития портовой зоны и узла Транссибирской железнодорожной магистрали.

Проект входит в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением правительства РФ № 2101-р от 30 сентября 2018 года.

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству, еще 1,28% в капитале - у GazpromFinance B.V.