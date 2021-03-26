Воспитательница ставропольского детсада уволена за пощечину ребенку

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Служебная проверка проведена в детском саду города Георгиевска (Ставропольский край), в котором воспитательница ударила ребенка, который не хотел ложиться спать. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Служебная проверка по этому инциденту уже проведена. К сожалению, факты подтвердились. Воспитательница подняла руку на малыша за то, что он не хотел спать в "тихий час". Она уволена. Если человек позволяет себе распускать руки, работать с детьми он не должен. Пусть ищет другую профессию", - написал Владимиров на своей странице в инстаграме.

Он добавил, что комплексная проверка в детском саду также будет проведена министерством образования региона.

Вместе с тем пресс-службы прокуратуры Ставропольского края и регионального СУ СКР сообщили о проведении проверок после случившегося.

Мать мальчика рассказала в соцсетях, что ребенок получил сильную пощечину за то, что не хотел ложиться спать в "тихий час".