Россиян могут лишить права не принимать у застройщика квартиру с недостатками

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который уточняет процедуру передачи квартиры от застройщика покупателю. Сейчас гражданин вправе отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недостатков в квартире, проект исключает эту норму из закона.

Документ (N1134552-7) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, гражданин до подписания передаточного акта на квартиру вправе потребовать от застройщика составления еще одного акта, в котором должны быть указаны недочеты и несоответствия квартиры установленным требованиям. Застройщик должен безвозмездно устранить эти недостатки "в разумный срок", либо соразмерно уменьшить цену договора, либо возместить гражданину расходы на устранение недостатков. До того, как застройщик выполнит одно из этих действий, гражданин мог отказываться от подписания передаточного акта на квартиру.

Внесенный законопроект убирает норму о том, что участник долевого строительства вправе отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недочетов. По новой схеме в случае наличия недочетов составляется акт о несоответствии, затем подписывается передаточный акт на квартиру, а застройщик устраняет недочеты, либо возмещает гражданину расходы или уменьшает цену договора. Опция отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недочетов из закона убирается.

Согласно Жилищному кодексу, гражданин оплачивает коммунальные услуги за квартиру с момента подписания передаточного акта, до этого всю коммуналку (с момента ввода дома в эксплуатацию) платит застройщик. Это была одна из норм, мотивировавших застройщиков на оперативное устранение недостатков.

Внесенный депутатами законопроект также уточняет сведения, которые должны раскрывать застройщики. Так, застройщик может не раскрывать информацию о расчете размера собственных средств и нормативах финансовой устойчивости, если работает по счетам эскроу и перечисляет средства в компенсационный фонд. Расширяются основания, по которым "недострой" может быть исключен из единого реестра проблемных объектов.