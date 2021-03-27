Президент РФ поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником, отметив, что ведомство сыграло важную роль в обеспечении безопасности во время пандемии коронавируса.

"Знаю и о том, какая серьезная, экстраординарная нагрузка связана сейчас с реализаций профилактических режимов, введенных в регионах страны для борьбы с эпидемией коронавируса. И вы достойно с уважением к людям, с заботой об их здоровье выполняете эту гуманитарную миссию", - сказал Путин в своем обращении к сотрудникам войск национальной гвардии России, кадры которого показал телеканал "Россия 24".

Также президент отметил вклад Росгрвардии в осуществление контроля за гражданским оборотом оружия и охраны важнейших объектов, обеспечение безопасности людей в ходе массовых мероприятий и успехи в охране закона за пять лет существования ведомства.