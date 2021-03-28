Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:37Заразились
на 27.03В России 4 510 744+8 885В мире 126 726 308+595 393

Пропавший в Хибинах лыжник найден мертвым

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тело лыжника, который в субботу пропал во время спуска со склона горы Айкуайвенчорр в Хибинах (Мурманская область), сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.

Возраст погибшего не уточняется, обстоятельства его гибели устанавливаются.

Проверяется информация, что погибший мог заниматься внетрассовым катанием - фрирайдом.

Вечером 27 марта в ГУ МЧС России по Мурманской области сообщили, что во время похода по горе Айкуайвенчорр пропал один из трех лыжников, возможно, он упал со склона.

Мурманская область

Новости по теме

Новости

После ЧП на объекте "дочки" "Норникеля" мурманский поселок остался без воды и тепла

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 марта

Путин после прививки от коронавируса держал рядом градусник

Путин после прививки от коронавируса держал рядом градусник

Что произошло за день: суббота, 27 марта

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,8 тыс. новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,8 тыс. новых заболевших коронавирусом

Что случилось этой ночью: суббота, 27 марта

В РФ создадут человекоподобного робота для работы в открытом космосе

Пострадавшие из-за взрыва в Новой Москве извлечены из-под завалов живыми

Пять человек пострадали в результате взрыва газа в Новой Москве

ГД хочет отобрать право не принимать у застройщика квартиру с недостатками

ГД хочет отобрать право не принимать у застройщика квартиру с недостатками
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');