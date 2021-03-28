Пропавший в Хибинах лыжник найден мертвым

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тело лыжника, который в субботу пропал во время спуска со склона горы Айкуайвенчорр в Хибинах (Мурманская область), сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.

Возраст погибшего не уточняется, обстоятельства его гибели устанавливаются.

Проверяется информация, что погибший мог заниматься внетрассовым катанием - фрирайдом.

Вечером 27 марта в ГУ МЧС России по Мурманской области сообщили, что во время похода по горе Айкуайвенчорр пропал один из трех лыжников, возможно, он упал со склона.