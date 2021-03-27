В Хибинах пропал лыжник

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Спасатели развернули операцию по поиску лыжника, который мог упасть со склона горы Айкуайвенчорр в Хибинах, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Мурманской области в субботу.

По предварительным данным, трое лыжников совершали поход и проходили участок горы.

"Во время лыжного похода один человек из группы пропал, возможно, упал со склона", - сообщили в региональном главке МЧС.

Сейчас спасатели проверяют маршрут следования группы и проводят поисково-спасательные работы.

Ранее в горах Мурманской области во время лыжного похода погибла девочка 2008 года рождения, которая входила в состав организованной тургруппы из Санкт-Петербурга. Туристы шли по маршруту в рамках всероссийской зимней Туриады под руководством опытного инструктора из Петербурга. Планировался 77-километровый недельный (с 20 по 26 марта) переход на лыжах от села Имандра до Кировска. В группе было трое взрослых и 13 детей 10-15 лет. В понедельник вечером туристы были на горе Маннепахк, где произошло обрушение снежного козырька. Снег накрыл девочку 2008 года рождения, она погибла.

Руководителя тургруппы обвинили обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель ребенка. 25 марта суд в Мурманске арестовал его на два месяца.