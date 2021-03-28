Литва устранила причину очереди грузовиков на границе с РФ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Таможня Литвы устранила сбой в электронных системах и стала пропускать грузовые автомашины в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Калининградской областной таможни.

В пресс-службе отметили, что устранение неисправности сразу дало результат: грузовые автомашины стали проходить российско-литовскую границу гораздо быстрее, чем днем ранее, когда на литовской стороне не работала система электронного пропуска.

Так за минувшие сутки границу прошли 218 автомашин, в то время как днем ранее - 111. Однако, очереди из грузовиков в пунктах пропуска еще большие. Так на утро воскресенья в пункте пропуска "Чернышевское" на выезд из области стояло 280 автомашин, на въезд - 80. При этом пропускная способность этого самого большого пункта - 150 автомашин в сутки.

"И потому потребуется время, чтобы очереди исчезли. К тому же новые автомашины постоянно прибывают на границу с обоих сторон", - отметили в пресс-службе.

В пунктах пропуска на российско-литовской границе с 23 марта стали образовываться огромные очереди из грузовых автомашин. В таможенном ведомстве Литвы произошел сбой электронных систем, и автомашины сотрудникам пришлось регистрировать в ручном режиме. В Литве заявляли, что проблема будет устранена не ранее утра 29 марта.