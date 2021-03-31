Программа реновации в ЦАО Москвы выполнена почти на 20%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Центральном административном округе Москвы новое жилье по программе реновации получили 3280 человек из 16 500, они или переезжают, или уже переехали в новые дом, заявил замруководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

Он напомнил, что всего в центре столицы в программу реновации вошли 109 домов, в которых живут 16 500 человек. В границах округа подобрано 12 площадок с градостроительным потенциалом около 200 000 кв.м. Сейчас проектируется и строится несколько домов в разных районах центра, сказал Валуй.

Кроме того, в ЦАО начали обследовать 15 исторических домов, попавших под реновацию. Их дальнейшее использование с учетом пожелания местных жителей определят эксперты департамента культурного наследия, Москомархитектуры и префектуры. Валуй заверил, что жильцы этих домов получат равнозначные квартиры в новых, а исторические строения после ремонта или реконструкции будут приспособлены под другую функцию.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена летом 2017 года. Она предполагает расселение более 350 000 квартир общей площадью примерно 16 млн кв.м, в которых проживают около 1 млн москвичей. Всего в программу включено 5 174 дома, завершить ее планируется в 2032 году.

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