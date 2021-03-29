Роспатент зарегистрировал первое в РФ географическое указание для вин

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Роспатент зарегистрировал первое в России географическое указание "Кубань" в отношении винодельческой продукции, произведенной в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев журналистам в Краснодаре в понедельник.

"С инициативой запатентовать свою продукцию виноделы края выступали в конце 2020 года. Те, кто сами выращивают виноград, делают из него качественные вино и шампанское, безусловно, стремятся защитить свою продукцию. Теперь такая возможность у них есть. Вина, изготовленные из местного винограда не менее чем на 85%, получат единое географическое указание "Кубань". На рынке появился единый бренд вина", - сказал Кондратьев.

По его словам, владельцы винодельческих предприятий региона подали совместную заявку в Роспатент в прошлом году. "На протяжении нескольких месяцев специалисты проверяли характеристики товаров, способы производства, а также хранения и транспортировки вина", - отметил глава региона.

По данным Роспатента, заявителями на регистрацию географического указания "Кубань" выступили три ассоциации: "Саморегулируемая организация "Виноградари и виноделы", "Винодельческий союз", "Честно", в которые входят 36 производителей вин Краснодарского края.

"Руководствуясь положениями нового закона, виноделы Краснодарского края подали уже 11 заявок на регистрацию географических указаний. Эти заявки сейчас находятся на рассмотрении", - приводятся в сообщении Роспатента слова его руководителя Григория Ивлиева.

Краснодарский край - крупнейший регион по выращиванию винограда в РФ. Площадь виноградников в регионе составляет более 27 тыс. га. Они расположены в Темрюкском, Крымском, Ейском районах, а также в Анапе, Геленджике и Новороссийске.

Как сообщалось, по итогам 2020 года валовой сбор винограда в регионе сократился на 9% - до 193 тыс. тонн.