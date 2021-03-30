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Думе предложат сделать бесплатным второе высшее образование для творческих профессий

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о бесплатном втором высшем образовании по ряду творческих специальностей, сообщил "Интерфаксу" член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Сейчас у россиян есть право получить одно высшее образование бесплатно, а для получения второго нужно поступать на коммерческое отделение.

По словам Груздева, "в течение жизни у людей часто возникает желание изменить свой путь, получить новую профессию, причем нередко у человека просыпаются стремления уйти в творческую сферу". Чтобы таким людям не приходилось платить за второе образование, подготовлен соответствующий законопроект. Перечень программ, по которым можно будет получить второе высшее образование бесплатно, будет утверждать правительство.

Юрист напомнил, что законопроект разработан во исполнение поручения президента Владимира Путина, данного после его встречи с мастерами и студентами ВГИКа в октябре 2019 года. Путин тогда отметил, что в правительстве опасаются, что как только второе высшее образование хотя бы в одной сфере станет бесплатным, то того же потребуют все другие отрасли. Сам он считает, что к некоторым профессиональным сферам, таким, как режиссура или драматургия, "нельзя подходить с общими мерками".

Правительство Владимир Груздев Ассоциация юристов России Владимир Путин ВГИК

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