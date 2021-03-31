Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:09Заразились
на 31.03В России 4 545 095+8 275В мире 128 212 879+568 789

Сбербанк получил 3,8 млрд рублей за 9,9% оператора ТЦ "Охотный ряд"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Структура Сбербанка вернула 9,9% компании, управляющей московским торговым центром "Охотный ряд", ее основным собственникам, получила за эту долю 3,8 млрд рублей. Об этом говорится в отчете "Сбербанка инвестиции" по РСБУ.

Компания продала свою долю в ООО "Манежная площадь" и в декабре 2020 года получила за нее 3,788 млрд рублей.

В январе 2021 года 9,89% этой компании, ранее принадлежавшие структуре Сбербанка, отошли самой "Манежной площади", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Оставшиеся 90,11% принадлежат бывшему владельцу "Седьмого континента" Александру Занадворову. Причем вся его доля находится в залоге у Сбербанка.

Сбербанк от комментариев отказался.

Выручка "Манежной площади" за 2019 год составила 3,6 млрд рублей (примерно на этом уровне она держится предыдущие несколько лет), чистая прибыль - 716 млн рублей.

Исходя из суммы, которую "Сбербанк инвестиции" получила за 9,9% "Манежной площади", всю компанию можно оценить примерно в 38 млрд рублей.

Компания "Манежная площадь" изначально в 2011 году была заложена по кредитам, которые структуры Занадворова привлекли на покупку части магазинов обанкротившейся сети "Мосмарт".

Манежная площадь Сбербанк Охотный ряд Александр Занадворов Сбербанк инвестиции Мосмарт

Новости по теме

Новости

Петербургский парламент вопреки словам Беглова решил строить в парке храм

"Яндекс" попросил о возможности удалять его приложения с телефонов Samsung и других компаний

Мэром Грозного стал Хас-Магомед Кадыров

Путин допустил национализацию предприятий, не справляющихся с ГОЗ

Путин допустил национализацию предприятий, не справляющихся с ГОЗ

Гидрометцентр пообещал россиянам теплый апрель

Матвиенко потребовала выяснить, как выбирали песню для "Евровидения"

Матвиенко потребовала выяснить, как выбирали песню для "Евровидения"

Песков признал "в целом плохой" демографическую ситуацию в стране

Песков признал "в целом плохой" демографическую ситуацию в стране

Россиянин Петушков получил 12 лет колонии за госизмену

В Кремле заявили о риске возобновления гражданской войны на Украине

Бориса Шпигеля переведут в больницу при "Матросской тишине"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');