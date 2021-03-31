Сбербанк получил 3,8 млрд рублей за 9,9% оператора ТЦ "Охотный ряд"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Структура Сбербанка вернула 9,9% компании, управляющей московским торговым центром "Охотный ряд", ее основным собственникам, получила за эту долю 3,8 млрд рублей. Об этом говорится в отчете "Сбербанка инвестиции" по РСБУ.

Компания продала свою долю в ООО "Манежная площадь" и в декабре 2020 года получила за нее 3,788 млрд рублей.

В январе 2021 года 9,89% этой компании, ранее принадлежавшие структуре Сбербанка, отошли самой "Манежной площади", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Оставшиеся 90,11% принадлежат бывшему владельцу "Седьмого континента" Александру Занадворову. Причем вся его доля находится в залоге у Сбербанка.

Сбербанк от комментариев отказался.

Выручка "Манежной площади" за 2019 год составила 3,6 млрд рублей (примерно на этом уровне она держится предыдущие несколько лет), чистая прибыль - 716 млн рублей.

Исходя из суммы, которую "Сбербанк инвестиции" получила за 9,9% "Манежной площади", всю компанию можно оценить примерно в 38 млрд рублей.

Компания "Манежная площадь" изначально в 2011 году была заложена по кредитам, которые структуры Занадворова привлекли на покупку части магазинов обанкротившейся сети "Мосмарт".