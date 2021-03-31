В 2020 году из России через сомнительные операции вывели на 20% меньше денег

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В 2020 году общий объем сомнительных операций по выводу денег за рубеж в банковской системе России составил примерно 53 млрд рублей, снизившись на 20% по сравнению с 2019 годом, когда он оценивался в 66 млрд рублей, следует из материалов на сайте Банка России.

Средний номинальный курс доллара США к рублю в 2020 году, по данным ЦБ, составил 71,94 рубля, 2019 году - 64,73 рубля. Таким образом, объем средств, выведенных за рубеж в 2020 году, оценивается в $740 млн, в 2019 году - в $1,02 млрд.

Как сообщается в комментарии регулятора, в структуре сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в прошлом году основной объем (45% по сравнению с 27% годом ранее) приходился на сомнительные авансовые платежи за импортируемые товары. Уменьшение операций по выводу средств за рубеж связано в первую очередь с их сокращением по сделкам с услугами и ценными бумагами.

В 2020 году Банком России были выявлены и совместно с кредитными организациями минимизированы объемы вывода денежных средств за рубеж по таким каналам, как сомнительные сделки по международным транспортным перевозкам, рекламным услугам, ценным бумагам. Сократились также объемы вывода средств по многократным переуступкам долга между недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности и нерезидентами по поставкам товаров (этот долг якобы был сформирован по импортным контрактам и договорам займа, заключенным 5-7 лет назад).

По оценке ЦБ, обналичивание денежных средств в банковском секторе через сомнительные сделки в 2020 году снизилось на 19% - до 78 млрд рублей с 96 млрд рублей в 2019 году.

Объемы обналичивания денежных средств в банковском и иных секторах (транзитные операции повышенного риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, "продаваемой" третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) снизились примерно на 30%.

В 2020 году обострилась проблема использования исполнительных документов (в основном исполнительные надписи нотариусов и удостоверения комиссий по трудовым спорам) для обналичивания денежных средств, объемы которых возросли по сравнению с 2019 годом более чем на 60%, до 25 млрд рублей.

Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2020 году, так же как и в 2019 году, формировался в строительном секторе (38%), секторе услуг (22%) и торговле (23%).