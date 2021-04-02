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Минэкономразвития РФ отметило "закупки впрок" в цепи снабжения сахаром

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ отметило "закупки впрок" в некоторых звеньях цепи поставок сахара, но считает, что принятые меры позволят стабилизировать ситуацию.

"В ряде элементов цепочки (поставок - ИФ) идут закупки впрок. Коллеги из ФАС это подтверждают", - заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в четверг.

По его словам, ФАС и Минсельхоз контролируют выполнение ценовых соглашений по сахару. "Утверждают, что нарушений нет", - сказал он.

"В то же время статистика зафиксировала за последние две недели некий всплеск от того уровня, который мы наблюдаем. Но это как раз то, что побудило нас принять решение о продлении ценовых соглашений", - сказал он.

Как сообщил министр со ссылкой на данные ФНС (по контрольно-кассовой технике), никаких колебаний в потреблении сахара нет. "Как в диапазоне 4,2-4,3 тыс. тонн в день в стране потреблялось, так и потребляется. Это соответствует цифрам прошлого года", - сказал он.

"Никакого дефицита, по уверению Минсельхоза, нет. Минпромторг расширяет практику прямых соглашений производителей и сетей, чтобы ситуация была максимально прозрачной и понятной", - заявил Решетников.

"Все документы по субсидиям (производителям сахара - ИФ) будут приняты и ситуация стабилизируется", - заключил он.

Минэкономразвития

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