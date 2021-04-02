Арестована представитель алтайского губернатора в Заксобрании края

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Барнауле Октябрьский суд арестовал представителя губернатора и правительства Алтайского края в Заксобрании региона Стеллу Штань, сообщили в СК. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и по предварительному сговору.

По версии следствия, в декабре 2015 года Штань вместе с директором частного детсада Happy Baby представили краевым чиновникам фиктивные документы о купле-продаже нежилого помещения, где была завышена его реальная стоимость. По этим документам садик получил компенсацию. В результате бюджет края потерял 14 млн рублей.

Штань была назначена представителем губернатора и правительства Алтайского края в местном Законодательном собрании в октябре 2018 года. Юрист по образованию, в 2003 году она была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Она работала на различных должностях в органах власти, избиралась депутатом Барнаульской городской Думы и Алтайского краевого Заксобрания.