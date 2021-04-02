Сибирские ученые заявили о необходимости сети сейсмостанций в Арктике

По их мнению, из-за ошибочной оценки сейсмоопасности могут быть аварии при освоении природных ресурсов в высоких широтах

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука (ИНГГ, Новосибирск) проанализировали данные, полученные в ходе эксперимента по установке сейсмостанций на льдинах в Баренцевом море в 2019 году, сообщает пресс-служба ИНГГ.

"Специалисты отработали технологию установки сейсмостанций на дрейфующих льдинах в Баренцевом море и показали, что полученные сейсмологические записи можно использовать для регистрации локальных и удаленных землетрясений, а также процессов, происходящих внутри льдины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным глобальных сейсмических сетей, большинство обнаруженных в Арктике землетрясений локализованы вдоль хребта Гаккеля (северное продолжение Срединно-Атлантического хребта).

Иллюзорная несейсмичность

Другие арктические районы кажутся несейсмичными из-за низкой плотности региональной сети сейсмостанций, но ученые полагают, что это не так.

"Недостаточная информация о фоновой сейсмичности создает риск неправильной оценки сейсмоопасности. Это, в свою очередь, может стать причиной аварий при промышленной разработке и освоении природных ресурсов в высоких широтах", - говорится в сообщении.

Сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета и ИНГГ установили на дрейфующей льдине в северной части Баренцева моря шесть временных сейсмостанций, четыре из которых собирали данные в течение 20, а две – на протяжении 14 дней.

Региональные землетрясения

После анализа зарегистрированных данных ученые выделили несколько типов сейсмического сигнала, генерируемого ледовыми процессами. На записях специалисты зафиксировали сигналы, возникающие при сильных порывах ветра и трещинообразовании, при колебаниях ледяного покрова от волн зыби и при сдвиговых движениях льда.

По мнению ученых, информация о частоте регистрации и длительности процессов деформирования льда может быть использована для краткосрочного прогноза нарушения ледяного покрова. Кроме того, в результате первоначального анализа сейсмограмм был обнаружен сигнал от нескольких удаленных и региональных землетрясений. Одно из них произошло 11 апреля 2019 года недалеко от Японии на глубине 35 км (магнитуда 6.0).

Также ученые зафиксировали региональное землетрясение, случившееся 10 апреля 2019 года на расстоянии около 500 км от точки измерений.

Ученые полагают, что для получения информации о сейсмическом строении земной коры Арктического региона необходимо создать сеть, состоящую из более чем десятка станций, расположенных на значительном удалении друг от друга и работающих не менее нескольких месяцев.

Такая сеть сможет регистрировать достаточное количество землетрясений, а полученные данные могут быть использованы для изучения глубинных структур с помощью сейсмической томографии и других методов.