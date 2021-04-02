РЖД получили годовой убыток по МСФО в размере 52,9 млрд рублей

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В 2020 году группа "РЖД" получила чистый убыток по МСФО в 52,9 млрд рублей против прибыли в 155,7 млрд рублей годом ранее, сообщила компания.

Переход в минус в РЖД объяснили "убыточностью пассажирского сегмента".

Доходы холдинга снизились на 9,1%, до 2 279 200 млн рублей, в том числе от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре - на 4,2% (в сопоставимых условиях без учета показателей ПАО "Трансконтейнер" за 2019 г. - на 2,2% при падении погрузки на 2,7%), от пассажирских "в условиях мер ограничительного характера" - на 41,7%, от предоставления логистических услуг - на 8,1%.

Операционные расходы группы в 2020 году сократились на 4,1%, до 2 251 600 млн рублей. В результате операционная прибыль с учетом субсидий составила 87,7 млрд рублей, EBITDA - 420,7 млрд рублей.

"Прошедший 2020 год являлся годом существенных вызовов, что в первую очередь было связано с распространением коронавирусной инфекции и введением карантинных ограничений. В условиях непростой макроэкономической ситуации на протяжении всего года холдинг своевременно реагировал на складывающиеся непростые условия и принимал необходимые решения для стабильности перевозочного процесса и устойчивого финансового состояния компании", - отметили в РЖД.

"Результаты "Российских железных дорог" в значительной степени отражают ситуацию в российской экономике и промышленности, учитывая тесную связь с работой крупнейших производителей продукции и товаров в стране", - добавляет компания.

Монополия отмечает, что в условиях снижения доходов оказалась существенно ограниченной в дальнейшем наращивании долговой нагрузки и привлечении заемных средств для финансирования инвестиционной программы.

По итогам года чистый долг холдинга составил 1,61 трлн рублей, снизившись в июле-декабре 2020 года с 1,739 трлн рублей. По сравнению с концом 2019 года он вырос на 12,1%, с 1,436 трлн рублей, но преимущественно за счет "увеличения рублевого эквивалента валютных заимствований в условиях ослабления рубля относительно основных мировых валют". При этом в долгосрочной перспективе холдинг "сохраняет консервативный подход в части наращивания долговой нагрузки для обеспечения высокого уровня финансовой устойчивости".

В 2020 году "благодаря своевременным решениям руководства РФ" был согласован выпуск бессрочных облигаций "Российских железных дорог", которые могут классифицироваться как долевой инструмент (суммарный объем размещения составил 313 млрд рублей.

Также группа отмечает, что в 2020 году стала первой среди российских компаний, разместившей бессрочные и социальные облигации. Кроме того, РЖД остаются единственным заемщиком, представляющим Россию на рынке международного публичного "зеленого" финансирования и крупнейшим ESG-заемщиком на локальном рынке.

Консолидированная финансовая отчетность группы по МСФО включает результаты деятельности 189 дочерних компаний по состоянию на 31 декабря 2020 года.