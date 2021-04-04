Крупный пожар в ангарах с макулатурой в Нижнем Новгороде потушен

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения ликвидировали открытое горение в ангарах с макулатурой в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщили журналистам в пресс-службе регионального Главного управления МЧС РФ.

"В 01:17 мск - ликвидация открытого горения", - сообщили в пресс-службе.

Сообщение о возгорании на ул. Монастырка поступило в 22:50 мск субботы, загорелись ангары с макулатурой.

В 23:57 мск пожар был локализован на площади 4 тыс. кв.м. Погибших и пострадавших нет.