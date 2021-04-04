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Единый реестр видов контроля заработает в России с 1 июля

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - С 1 июля этого года в России заработает Единый реестр видов контроля (надзора), постановление о порядке его формирования и ведения подписал премьер страны Михаил Мишустин.

Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба правительства РФ.

Отмечается, что новый реестр создается в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. В него будут включены все виды контроля федерального, регионального и муниципального уровней, а также их описание. Кроме того, в реестре будет указано, какие надзорные органы будут осуществлять конкретный вид контроля, рассказали в пресс-службе.

В реестре будет сформирован набор данных для использования различными информационными системами, включая Единый реестр контрольных мероприятий и ведомственные информационные системы.

В результате, как отмечают в пресс-службе, вся совокупность данных о контроле в стране станет единообразной. Ее можно будет анализировать и принимать на ее основе управленческие решения. Кроме того, использование информации из реестра позволит предотвратить технические ошибки и нарушения, связанные с внесением информации, которая противоречит нормативным актам.

Вся информация из реестра будет доступна в интернете, что позволит предпринимателям посмотреть подробное описание каждого вида контроля, а также узнать, с какой периодичностью будут осуществляться проверки в отношении их бизнеса.

Как отметили в кабмине, "фактически речь идет о цифровизации нормативных актов и положений, которые впоследствии позволят систематизировать контрольно-надзорную сферу".

Перейти на новые правила в работе контрольно-надзорных органов и усовершенствовать законодательство поручил президент России Владимир Путин. В этой связи в прошлом году был принят новый закон о контрольно-надзорной деятельности. Его основные положения вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Михаил Мишустин Единый реестр видов контроля

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