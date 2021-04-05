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Экс-гендиректор "Аэропортов Севера" осужден на 7 лет за мошенничество

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Суд назначил бывшему генеральному директору федерального казенного предприятия (ФКП) "Аэропорты Севера" 7 лет колонии общего режима по делу о мошенничестве и растрате. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Суд признал подсудимого виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что бывший гендиректор похитил около 90 млн рублей, выделенных в рамках федеральной целевой программы на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта "Чокурдах".

Кроме того, он незаконно совершил сделку с недвижимым имуществом, находящимся в федеральной собственности. "Чем причинил Федеральному агентству по управлению государственным имуществом ущерб на сумму более 3 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Также осужденный похитил более 1 млн рублей, принадлежащих ФКП, и направил их на "формирование положительного образа для последующего участия в выборах народных депутатов", говорится в сообщении.

В отношении него были возбуждены дела по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Подсудимый вину не признал. Приговор не вступил в законную силу.

ФКП "Аэропорты Севера" (структура Росавиации) объединяет 31 аэропорт и две посадочные площадки в Якутии и Магаданской области.

Аэропорты Севера Росавиация Якутия Магаданская область

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