Утверждены правила субсидирования научного центра по борьбе с контрафактом

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило правила предоставления субсидий Национальному научному центру компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, заявил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Он добавил, что объем субсидий "будет напрямую зависеть от решения поставленных задач в этой сфере, в первую очередь при проведении научных прикладных исследований, а также в подготовке качественных прогнозов развития ситуации на теневых рынках".

"Все эти меры позволят повысить эффективность разработки современных методов борьбы с контрафактом", - сказал Мишустин.

АНО "Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции" правительство учредило в апреле 2020 год. Организацией управляют наблюдательный совет, ученый совет и директор центра, назначаемый на 5 лет главой Минпромторга.