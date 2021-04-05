В Волгограде завели дело на мужчину, спьяну прикурившего от Вечного огня

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Полиция в Волгограде возбудила уголовное дело в отношении жителя региона, который спьяну прикурил сигарету от Вечного огня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 4 апреля в центре Волгограда у Вечного огня братской могилы на Аллее Героев.

"Гражданин был задержан. Мужчина пояснил, что у него не было зажигалки и он, не задумавшись о последствиях, решил воспользоваться пламенем Вечного огня", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

В настоящий момент подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.