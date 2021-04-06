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Женщина пожарила яичницу на Вечном огне в подмосковном Пушкине

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура и полиция начали проверку в связи с инцидентом в подмосковном Пушкино, где женщина готовила яичницу на Вечном огне.

"Прокуратура Московской области организовала проверку обстоятельств осквернения мемориала "Вечный огонь" в Пушкинском городском округе. Соответствующая видеозапись была распространена сегодня в СМИ", - сообщили "Интерфаксу" представитель Мособлпрокуратуры Наталия Григорьева.

По ее словам, в ходе проверки, проведение которой поручено Пушкинской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что женщина занималась приготовлением пищи на Вечном огне у мемориала "Скорбящая мать" в центре города.

Подмосковная полиция начала розыск женщины. По видео, размещенному в интернете, проводится проверка.

Московская область Пушкино

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