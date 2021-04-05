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В море Лаптевых нашли регион с потенциалом на нефть и газ, как в Западной Сибири

В море Лаптевых нашли регион с потенциалом на нефть и газ, как в Западной Сибири
Море Лаптевых
Фото: ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - "Росгеология" в 2020 году обнаружила на шельфе моря Лаптевых крупный осадочный чехол с потенциалом на углеводороды, мощность обнаруженного объекта сравнима с нефтегазовыми провинциями в Западной Сибири, сообщил журналистам глава компании Сергей Горьков.

"В прошлом году "Росгеология" осуществляла в Арктике сейсморазведку в рамках работ по определению внешних границ континентального шельфа РФ. В результате этих работ мы обнаружили очень крупный осадочный чехол мощностью порядка 10-12 км в море Лаптевых. То есть мы нашли на шельфе Арктики регион с потенциалом на открытие нескольких месторождений нефти и газа. Его нужно дальше изучать. Обнаруженный осадочный чехол настолько мощный, что подобный можно встретить только в Западной Сибири. Это уникальное геологическое событие, с точки зрения понимания арктической геологии – это настоящий переворот", - сказал он.

"Мы предлагаем, что этот регион необходимо дальше изучать, нужно сделать сейсмику большей плотности. Роснедра поддерживают эту нашу позицию. Но тут вопрос, в какой цикл мы попадем, потому что возможность для проведения подобных работ в Арктике очень ограничена – всего полтора месяца летом. Мы готовы сделать эту работу уже в этом году", - добавил Горьков.

Росгеология Роснедра Арктика Сергей Горьков.

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