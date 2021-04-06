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Житель Башкирии лишился водительских прав по вине тезки из Приморья

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура в Приморье добилась освобождения от ответственности жителя Башкирии, который лишился водительских прав и был оштрафован за правонарушение, совершенное его тезкой из Владивостока, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Решением мирового судьи во Владивостоке житель Башкирии за невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на опьянение (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ) был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен водительских прав.

Однако прокурорская проверка установила, что в мае 2015 года полный тезка этого гражданина, будучи пьяным, ездил на машине на острове Русский во Владивостоке. "У мужчин, помимо фамилии, имени и отчества, совпадал и год рождения", - говорится в сообщении.

Однако к ответственности в итоге был привлечен житель Башкирии. Прокурор смог доказать, что мужчина никогда не был в Приморье. В частности, он не покупал билеты, а детализация телефонных номеров свидетельствовала, что все звонки он делал в часовом поясе Башкирии.

По протесту прокурора постановление суда отменено, производство по делу прекращено из-за отсутствия состава административного правонарушения.

Башкирия Приморский край Владивосток

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