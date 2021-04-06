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В Петербурге лжебанкир выманил у главы нефтяной компании 51 млн руб.

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный директор нефтяной компании в Петербурге стал жертвой мошенников: преступникам досталось более 50 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, накануне, 5 апреля, 70-летнему предпринимателю позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, убедил его снять деньги со счета и передать ему. В разных банках потерпевший снял 51 млн рублей, после чего подошел к припаркованному у оговоренного места автомобилю Mercedes-Benz и передал сумку с наличными неизвестному, следует из релиза.

Примет мужчины коммерсант не помнит, ссылаясь на "затуманенный разум".

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Названия нефтяной компании, которую возглавляет потерпевший, а также его имени в полиции не уточняют.

По данным источника "Интерфакса", потерпевшим является генеральный директор ООО "Сургутекс" Владимир Исаев. На сайте компании сообщается, что она наряду с прочими видами деятельности специализируется на оптовой торговле нефтью и нефтепродуктами.

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