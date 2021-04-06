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Два грузовика провалились под лед на Байкале

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Два грузовых автомобиля ЗИЛ-131 провалились под лед на озере Байкал в черте поселка Листвянка Иркутской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Инцидент произошел в понедельник, 5 апреля.

Отмечается, что водители самовольно открыли заграждение в месте несанкционированного съезда на лед и направились в сторону Больших Котов. В 70 метрах от берега весенний лед под техникой начал разрушаться. В результате один из автомобилей полностью ушел под воду на глубину более 55 метров, второй оказался в воде частично.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет - водители и пассажиры смогли выбраться.

Пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте сообщает, что водители грузовиков, 58-летний и 39-летний местные жители, везли пиломатериалы в поселок Большие Коты на берегу Байкала, куда нет автомобильных дорог.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, работают сотрудники транспортной полиции, Росрыболовства, Росприроднадзора, МЧС, местной администрации.

Пресс-служба ГУ МЧС также сообщает, что решается вопрос с транспортировкой одного грузовика на берег - он стоит передними колесами на льдине и наполовину затонул, и подъемом второго ЗиЛ-131 со дна озера.

Байкал Иркутская область

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