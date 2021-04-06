ВТБ планирует продать особняк в Петербурге с начальной ценой 252 млн руб.

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ выставил на продажу здание бывшего головного офиса на Большой Морской в Санкт-Петербурге, начальная цена 252 млн рублей, свидетельствует аукционная документация госбанка.

До осени прошлого года головной офис ВТБ находился на улице Большая Морская, д. 29. Годовое собрание акционеров в конце сентября одобрило изменение местонахождения головного офиса, теперь он располагается по адресу Дегтярный переулок, д. 11, лит. А. Необходимость смены адреса в ВТБ объясняли оптимизацией использования помещений, собственником которых он является.

Банк указывал, что планирует продать здание на Большой Морской. Здание расположено на 1-й линии в престижном деловом и историческом центре Санкт-Петербурга.

Особняк на Большой Морской в разные годы принадлежал бывшему чрезвычайному посланнику в Турции Якову Булгакову, генералу от инфантерии Николаю Свечину, барону Александру Ралю, князю Павлу Урусову. В 1918 году дом перешел из частного владения в государственное. В 1970-х годах из-за ветхости здание было полностью разобрано и воссоздано из современных материалов.

Реализация здания планируется через открытый аукцион на Единой электронной торговой площадке, который состоится 13 апреля. Ориентировочный срок оформления сделки купли-продажи - второй квартал 2021 года.