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Брянский блогер оштрафован на миллион за оскорбление отца губернатора

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Брянске признал виновным местного жителя, который на своем канале в YouTube оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, сообщает СУ СКР по региону.

Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 1 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Местные СМИ уточняют, что осужденный – юрист и оппозиционер Сергей Маслов.

В августе 2020 года на одном из каналов YouTube обвиняемый заявил, что ветеран сотрудничал с контрразведкой "Абвера" во время Великой Отечественной войны. Тем самым блогер обвинил его в государственной измене.

По версии следствия, обвиняемый хотел опорочить достоинство участника Великой Отечественной войны и его родственников, а также осознавал ложность этой информации.

В пресс-службе добавили, что ветеран в мае 1942 года попал в фашистский лагерь "Шталаг-326" с другими красноармейцами. Утверждается, что в лагере он "сохранил верность Родине и веру в Победу, не выполнял указания оккупантов, за что подвергался суровым наказаниям". Как отмечается, позже он осуществил побег и продолжил служить в рядах Красной армии. В ноябре 1945 года получил государственную награду "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.".

Уголовное дело расследовалось по части 5 статьи 128.1 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления). Материалы направлены в суд.

Как сообщают местные СМИ, пострадавшим ветераном является Василий Богомаз – отец губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Брянск Брянская область Александр Богомаз Сергей Маслов

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