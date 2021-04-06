В Думе предложили разрешить применение человеческих лекарств в ветеринарии

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в Госдуму поправку, легализующую использование медицинских препаратов для людей при лечении животных в случае отсутствия альтернативных ветеринарных лекарств.

В настоящий момент ветеринарные клиники могут закупать лишь лекарства, внесенные в соответствующий реестр, из-за чего самим ветеринарам приходится приобретать предназначенные для человека препараты в обход закона, хотя зачастую они необходимы для выживания животного и не имеют альтернатив в ветеринарном реестре, говорится в обосновании к инициативе. Документ имеется в распоряжении "Интерфакса".

"По факту у нас все ветеринары к этому прибегают, но полулегально: покупают в аптеках, потому что ветклиника их не может купить. Мы предлагаем делать это на законных основаниях, потому что реестр медицинских препаратов в 10 раз шире, чем реестр ветеринарных препаратов", - сказал Бурматов "Интерфаксу".

По словам депутата, подобная практика уже существует и за рубежом.

Он констатировал, что принятие поправки может спасти многих животных, поскольку они точно так же нуждаются в анестезии, у них много похожих заболеваний, где могут помочь медицинские препараты.