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РФПИ инвестировал в компанию по производству средств гигиены

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций с партнерами получили около 16% в ООО "Зетхолдинг", головной компании производителя средств гигиены "Зеттек", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

До сих пор компанией владели в соотношении 51% на 49% Сергей Чайжунусов и Ваагн Манукян.

Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 5 апреля. Напрямую РФПИ через ООО "РФПИ Управление инвестициями-15" получил 2,22% в "Зетхолдинге", его традиционный партнер по инвестициям, суверенный фонд ОАЭ Mubadala через Thirty Seventh Investment Company - 12,76%.

Небольшие пакеты - по 0,27% - получили российские структуры KGAL GmbH и Thunderbolt Partners S.A. (принадлежат бизнесменам Франсису Лувару и Грегори Ингрэму, KGAL ранее уже выступала партнером РФПИ по сделкам в РФ). По 0,22% приобрели Co-Investment Partnership I и Co-Investment Partnership V, совместные фонды РФПИ с зарубежными партнерами. Доли Чайжунусова и Манукяна снизились до 42,87% и 41,18% соответственно.

"Зеттек" работает на российском рынке более 25 лет. Компания производит влажные салфетки, тканевые косметические маски, дезинфицирующие средства и туалетное мыло, в основном эта продукция производится под частными марками заказчиков для крупных российских и иностранных ритейлеров. Основные производственные мощности компании находятся в подмосковном Чехове. По данным "СПАРКа", выручка ООО "Зеттек", которым на 100% владеет "Зетхолдинг", в 2020 году выросла почти в полтора раза - до 3,73 млрд с 2,52 млрд рублей, чистая прибыль составила 165 млн рублей.

РФПИ Зеттек Mubadala Сергей Чайжунусов Ваагн Манукян Зетхолдинг

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