Ветер сорвал крыши трех зданий и унес паром с людьми в Астраханской области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Ветер порывами до 25 м/сек сорвал крыши трех сооружений в Черноярском районе Астраханской области, сообщает главк МЧС по региону во вторник.

Так, частично сорвана кровля Черноярской районной больницы, Центр культуры и библиотечного обслуживания и школы в селе Черный яр. Пострадавших нет.

Кроме этого, во вторник паром с машинами и людьми унесло сильным ветром по Волге в Енотевском районе Астраханской области. Из-за сильного ветра произошел обрыв троса, паром отнесло ниже по течению. На пароме находятся девять автомобилей, десять человек.

В настоящее время сильный ветер до 20 м/сек и волны не позволяют отбуксировать паром к месту обычного расположения. Он закреплен у берега. Ожидается, что ветер стихнет через несколько часов.