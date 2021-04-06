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Кучерена выступил за право жертв домашнего насилия подать частное обвинение

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Жертвы домашнего насилия должны сами решать, обращаться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении или оставлять этот вопрос в порядке частного обвинения, считает глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена.

Ранее пленум Верховного суда РФ одобрил для внесения в Госдуму законопроект, который должен отменить институт частного обвинения в судах по делам о побоях и домашнем насилии. Эти преступления предложено перевести в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего, после чего сотрудники полиции проводят дознание. При этом дело не может быть прекращено автоматически в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.

"Разделяя позицию Верховного суда и понимая актуальность данного вопроса, я бы дал самому потерпевшему выбор принимать решение - обращаться в правоохранительные органы или рассматривать конфликт в рамках частного обвинения", - сказал Кучерена "Интерфаксу".

Он считает, что "если данные поправки в закон будут приняты, то многие жертвы домашнего насилия будут бояться писать в полицию - чтобы не потерять кормильца, близкого человека, просто родственника".

По мнению Кучерены, "если он (потерпевший) считает, что не в состоянии самостоятельно добыть доказательства и вынужден обращаться за помощью к государству в лице правоохранительных органов, то он может написать заявление, и тогда это уже не будет частным обвинением".

"Но если он считает, что сам может доказать вину обидчика и добиться его преследования, то тогда он не обращается в органы, а сам идет в суд и добивается наказания обидчика", - отметил адвокат.

Тем самым, пояснил он, "потерпевший сохраняет возможность примирения с обидчиком". "В случае же, когда жертва семейного насилия обращается в правоохранительные органы, то он теряет такую возможность, как указано в законопроекте", - подчеркнул Кучерена.

Он полагает, что на какой-то период можно было оставить такой выбор для потерпевших и посмотреть, как это работает. "После этого можно будет окончательно принимать поправки в закон", - добавил юрист.

Анатолий Кучерена Верховный суд

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