Псковского бизнесмена будут судить за обман с землей близ древнего монастыря

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор псковской строительной компании "Возрождение-12" обвиняется в мошенничестве с земельными участками в окрестностях новгородского Свято-Юрьева монастыря XII века, сообщила в среду пресс-служба Новгородского областного УМВД.

По данным следствия, в 2012 году мэрия сдала СК "Возрождение-12" в аренду два земельных участка неподалеку от православной обители, являющейся жемчужиной древнерусской архитектуры, под строительство центра обслуживания туристов.

Создав видимость стройки, "Возрождение-12" переоформило участки в собственность. "(Земля) была приобретена без торгов. При кадастровой стоимости участков почти в 39 млн рублей компания получила их менее чем за 8 млн рублей", - сообщает УМВД.

Переоформив участки, СК "Возрождение-12" демонтировала постройки для обслуживания туристов и начала строить жилье. Общий ущерб от мошеннических действий полиция оценила более чем в 31 млн рублей.

Руководителю СК "Возрождение-12" предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, вину он не признал.

Полиция завершила расследование дела и направила его в Новгородский районный суд. Дата начала рассмотрения дела пока не известна.