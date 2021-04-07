В Брянске задержали 18 человек за мошенничество в сфере похоронных услуг

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении заведующего патологоанатомическим отделением Брянской областной больницы №1, его подчиненных и бизнесменов, оказывающих услуги в сфере похоронного дела, сообщает пресс-служба СКР.

По данным следствия, с декабря 2020 по январь 2021 года фигуранты дела, участники организованной группы, получили от 80 человек более 400 тыс. рублей якобы за ускоренную выдачу тел умерших людей.

Задержаны 18 человек, в том числе организатор преступной группы, решается вопрос об избрании им меры пресечения.