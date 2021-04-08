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Более трети россиян сочли, что платят слишком много налогов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Более трети россиян (36%) считают, что выплачивают слишком много налогов, среди сограждан 25-34 лет такого мнения придерживаются почти половина респондентов (49%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, половина россиян (52%) считают нынешний объем налоговой нагрузки достаточным, среди молодежи до 24 лет так думают 59% респондентов.

По данным ВЦИОМ, 1% россиян считают слишком малыми те суммы по налогам, которые им сейчас приходится выплачивать, каждый девятый (11%) затрудняется оценить насколько обременительна для него налоговая нагрузка.

Что касается сравнения объема налоговых выплат по сравнению с тем, что было пять лет назад, 42% россиян считают, что стали платить больше, почти ничего не изменилось в этом отношении у 29% сограждан, а 13% опрошенных полагают, что платят меньше, отмечают социологи.

Отмечается, что половина россиян (51%) платят подоходный налог (НДФЛ) через бухгалтерию своего предприятия/компании (+3 п.п. с 2005 г.). Подают декларацию самостоятельно 8% россиян (было 5%). Не платят подоходный налог 9% граждан (-7 п.п. с 2005 г.), а у 31%, по их словам, нет доходов, облагаемых НДФЛ.

За прошлый год россияне чаще всего платили за автомобиль (34%), квартиру (31%), земельный участок (27%), дом/дачу (21%) и гараж (6%). Каждый пятый опрошенный заявил об отсутствии имущества, подлежащего налогообложению (22%), каждый десятый не платит, так как имеет льготы или по другим причинам (12%).

Всероссийский инициативный опрос был проведен 2 марта 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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