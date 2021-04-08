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В России появится регистр доноров костного мозга

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Федеральный регистр доноров костного мозга будет создан в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы рассмотрим изменения в законодательство о трансплантации органов. Иногда победить болезнь можно, только если пройти пересадку костного мозга. В этой процедуре нуждаются тысячи пациентов, в том числе дети. Но найти подходящего донора - задача непростая, а счет, бывает, идет на дни. Поэтому в России появится федеральный регистр доноров костного мозга. Это подробная база данных, которая будет постоянно обновляться", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.

Он отметил, что благодаря этой базе специалисты смогут быстрее находить нужного донора для своих больных, "причем не только в собственном регионе, но и по всей стране". "Дорога добровольцам до места трансплантации и обратно будет оплачиваться", - сказал премьер.

По его словам, за донорами должно быть закреплено право на медицинское обследование, лечение и реабилитацию.

"Люди, которые помогают спасать жизни, заслуживают самого большого уважения. Они приходят на помощь, когда особенно нужны, дают надежду на выздоровление тяжело больным пациентам. Важно, чтобы их здоровью ничто не угрожало. Донору нужно знать все о возможных осложнениях из-за предстоящих операций", - рассказал он.

Михаил Мишустин

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