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Без постоянной финпомощи от родителей не могут обойтись 18% взрослых россиян

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Регулярная финансовая поддержка со стороны родителей оказалась необходимой для 18% совершеннолетних россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно исследованию, это относится к 21% опрошенных женщин и 16% опрошенных мужчин.

Результаты опроса показывают, что без родительской финансовой помощи не может обойтись почти каждый четвёртый россиянин (24%), зарабатывающий менее 30 тысяч рублей в месяц, среди сограждан с ежемесячным доходом более 80 тысяч рублей на деньги родителей рассчитывают 7% респондентов.

В свою очередь, 25% сограждан постоянно оказывают финансовую поддержку своим родителям, более трети респондентов (36%) делают это по мере необходимости, крайне редко оказывает такую помощь каждый десятый, отмечают в SuperJob.ru.

Исследование показало, что 8% сограждан не помогают своим родителям и от них тоже не получают финансовую поддержку, а 6% респондентов затруднились ответить на вопрос о финансовой помощи родителей.

Опрос был проведён 11 марта - 7 апреля 2021 года среди 5000 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население РФ и имеющих родителей, в 865 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

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