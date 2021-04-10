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Теология вошла в перечень научных специальностей России

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Зарегистрирован приказ Министерства науки и высшего образования России, который ввел в действие новую номенклатуру научных специальностей. Среди отраслей знания в этом перечне теперь присутствует и теология, сообщает официальный сайт Русской православной церкви.

"Принятие новой номенклатуры стало отражением поступательного развития теологии в России. Сделан важный шаг к становлению группы научных специальностей", - говорится в сообщении.

В работе над новой номенклатурой принимали участие коллективы ученых и специалистов РАН, ведущие университеты и НИИ, а также 46 экспертных советов Высшей аттестационной комиссии, в которых работают более 1,5 тыс. ведущих ученых страны.

Теология как отрасль знания (группа научных специальностей), отнесенная к области социальных и гуманитарных наук, будет включать три новые специальности: "Теоретическая теология", "Историческая теология" и "Практическая теология". В каждой из трех специальностей предусмотрены три исследовательских направления - православие, ислам, иудаизм.

РПЦ

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