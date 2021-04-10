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Уроженец Закавказья устроил стрельбу на свадьбе в Петербурге

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Петербурге после стрельбы при следовании свадебного кортежа. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, уголовное производство ведётся по статье "хулиганство с применением оружия).

По данным полиции, накануне в Красносельском районе города 34-летний уроженец одного из государств Закавказья, возглавляющий строительную компанию, выстрелил в воздух из автомобиля, который двигался в составе свадебного кортежа из десяти машин.

О стрельбе в правоохранительные органы сообщил очевидец. Полицейские остановили для проверки несколько автомобилей. В одном из них оказался предполагаемый стрелок.

Мужчина не стал отрицать, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета. Оружие было изъято, а владельца доставили в отдел полиции и задержали, сообщает пресс-служба.

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