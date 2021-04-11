Двое детей погибли после пожара в Хакасии

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей в селе Таштып в Хакасии, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В сообщении говорится, что накануне после пожара в Таштыпскую районную больницу доставлены двух- и трехлетний мальчики с ожогами и отравлением угарным газом. Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, дети скончались.

Дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным следствия, в доме жила многодетная семья с детьми в возрасте 2, 3, 4 и 7 лет.

Днем 10 апреля с тремя младшими детьми в доме находился их отец, мать была в отъезде.

"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, лег вместе с младшими детьми на диван и уснул, в это время четырехлетний мальчик взял спички и поджег стоявшее рядом с диваном кресло, в результате чего в комнате, где и зафиксирован очаг возгорания, возник пожар", - говорится в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу назначены необходимые экспертизы, допрошены свидетели.