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На железнодорожной станции в Выборге разлилось около трех тонн мазута

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Северо-Западная транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства крупного разлива нефтепродуктов на станции в Ленинградской области, сообщает в воскресенье пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, вечером 9 апреля на пути 2Г станции Выборг-Товарный при переливе мазута из цистерны в котельную депо произошла утечка на железнодорожные пути станции около трех тонн нефтепродуктов.

Сотрудники МЧС, транспортной полиции, Центра аварийно-спасательных и экологических операций, а также железной дороги занимаются ликвидацией негативных последствий разлива.

Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом.

Ленинградская область Выборг

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