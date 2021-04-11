На железнодорожной станции в Выборге разлилось около трех тонн мазута

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Северо-Западная транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства крупного разлива нефтепродуктов на станции в Ленинградской области, сообщает в воскресенье пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, вечером 9 апреля на пути 2Г станции Выборг-Товарный при переливе мазута из цистерны в котельную депо произошла утечка на железнодорожные пути станции около трех тонн нефтепродуктов.

Сотрудники МЧС, транспортной полиции, Центра аварийно-спасательных и экологических операций, а также железной дороги занимаются ликвидацией негативных последствий разлива.

Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом.